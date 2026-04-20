Anagrafe a Napoli | soldi e sesso per la carta d?identità | Centoventi indagati

A Napoli, un’indagine riguarda un sistema illecito legato all’anagrafe, con 120 persone indagate. Le autorità hanno scoperto che, nello stesso appartamento di dimensioni ridotte, erano residenti fino a venti cittadini. Si tratta di un’inchiesta su pratiche illecite che coinvolgono soldi e sesso per ottenere la carta d’identità. Le indagini sono in corso e riguardano vari aspetti delle procedure amministrative nella città.

Nello stesso appartamento di pochi metri quadrati - quasi sempre un basso - risultavano residenti fino a venti cittadini. Troppi per passare inosservati. Ma anche in altri indirizzi civici - magari meno affollati - la situazione era comunque al limite dell’entropia e del buon senso: cinque o sei residenti, in spazi riconducibili a una quarantina di metri quadrati. Se ne sono accorti gli uomini della polizia municipale e dei carabinieri, che hanno dato vita a una inchiesta monstre, almeno per quanto riguarda i numeri e la portata delle accuse. Le accuse Già, perché parliamo di un’indagine che ipotizza l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al falso, alla corruzione e al favoreggiamento della immigrazione.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Anagrafe a Napoli: soldi e sesso per la carta d?identità: «Centoventi indagati» Notizie correlate Servizi: apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe per la carta d’identità elettronicaPisa, 13 aprile 2026 – È in programma per tutta la giornata di sabato 18 aprile, dalle 8. Carta d’identità, apertura straordinaria dell’anagrafeApertura straordinaria degli sportelli anagrafici di città e del forese il mercoledì pomeriggio fino a fine maggio.