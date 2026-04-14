Sabato 18 aprile alle 17:00 si terrà l'inaugurazione di una mostra presso una galleria in via Trento 61 a Nizza Monferrato. L'esposizione si intitola

Sabato 18 aprile, alle ore 17:00, la galleria situata in via Trento 61 a Nizza Monferrato ospiterà l’inaugurazione di un percorso espositivo intitolato Tra sogno e realtà. L’evento, che vedrà protagonista l’artista Enrica Maravalle, aprirà le porte a una collezione di opere pittoriche che esplorano il confine tra la percezione sensoriale e la dimensione onirica, restando accessibile al pubblico fino al 10 maggio 2026. L’evoluzione estetica di una figura consolidata nel artistico. Il percorso creativo della pittrice, nata a Roma ma ormai legata al territorio di Canelli dove ha esercitato per anni la professione di insegnante di disegno, si presenta in questa occasione attraverso un rinnovamento tecnico significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enrica Maravalle a Nizza: la pittura che fonde resina e sogni

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