Social Media | come l’IA può far risparmiare il 70% di tempo creativo

La gestione della comunicazione digitale per professionisti e imprese italiane sta vivendo una trasformazione significativa, in cui l’uso dell’intelligenza artificiale si combina con le competenze umane. Questa integrazione mira a ottimizzare i processi e migliorare l’efficacia sui social media. Secondo recenti studi, l’impiego di strumenti basati sull’IA può permettere di risparmiare fino al 70% del tempo dedicato alla produzione di contenuti e alla gestione delle piattaforme digitali.

La gestione della comunicazione digitale per i professionisti e le imprese italiane sta affrontando una trasformazione metodologica profonda, dove l’integrazione tra intelligenza artificiale e competenza umana diventa il fattore determinante per non perdere efficacia sui social media. Laura Caracciolo, specialista in gestione dei social media presso AU di Emera, delinea un percorso operativo che trasforma l’algoritmo da potenziale minaccia alla coerenza del brand a strumento di supporto alla produttività, capace di abbattere drasticamente i tempi di creazione dei contenuti. L’efficienza operativa attraverso la strutturazione strategica del prompt.🔗 Leggi su Ameve.eu

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