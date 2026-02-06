Lame e l’era dell’IA | come l’algoritmo sta plasmando il nuovo social media

Lame e i gemelli digitali stanno rivoluzionando il mondo dei social media. Ultimamente, si parla di come l’intelligenza artificiale e gli algoritmi stanno trasformando il modo di creare e condividere contenuti. Khaby Lame, insieme a queste nuove tecnologie, apre la strada a un nuovo modo di intrattenere e comunicare online. La sua presenza digitale si integra con i progressi dell’IA, cambiando anche il panorama dello spettacolo.

**L’era dell’IA nei social: come Khaby Lame e i gemelli digitali stanno cambiando il mondo dello spettacolo** A quanto pare, il futuro del social non è più un sogno, bensì una realtà che si sta sviluppando in tempo reale. E non si tratta soltanto di un trend, bensì di un’evoluzione tecnologica che sta ridefinendo il modo in cui si crea, si diffonde e si consuma il contenuto online. È il caso di Khaby Lame, il giovane talento francese che, in soli tre anni, è passato da un semplice video su TikTok a uno dei personaggi più influenti del web. Ma la sua storia non è solo quella di un ragazzo con un talento straordinario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Khaby Lame e l’uomo che vende se stesso La cessione della società che controlla il brand del tiktoker non è un’operazione finanziaria, ma la cartolarizzazione dell’identità umana. Volto, voce e gestualità diventano asset replicabili da un algoritmo, tramite un facebook