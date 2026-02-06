Le intelligenze artificiali hanno aperto un loro spazio online su

In pochissime ore il social- media per bot Ia, Moltbook, legato a OpenClaw, prima ancora conosciuto come Moltbot e Clawdbot, fondato da Matt Schlicht e lanciato in questi giorni, diventa popolarissimo e inizia ad attirare una crescente attenzione di commentatori, informatici, imprenditori e politici. Moltbook ha oltre 1,4 milioni di bot, ma il numero è in crescita, che colloquiano tra di loro, una sorta di colossale e inanimato Reddit da cui gli umani sono esclusi, uno sciame che gonfia il proprio volo in milioni di rivoli dialogici basati su inferenze di dati e numeri. Nessun umano, in apparenza, solo macchine più o meno intelligenti che parlano tra di loro e di tutto: sport, criptovalute, meteorologia, cucina, politica, misticismo, crittografia, infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Ia si sono fatte il loro social media e discutono di noi su "Moltbook"

