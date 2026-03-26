La Corte suprema di Los Angeles ha condannato Meta e Google per aver creato dipendenza, in seguito a una denuncia presentata da una ragazza. La decisione si basa su un procedimento legale avviato contro i due colossi dei social media, accusati di aver sviluppato piattaforme che generano dipendenza tra gli utenti. La sentenza rappresenta una svolta nelle controversie legali contro le aziende del settore tecnologico.

Meta e Google condannati perché creano dipendenza. Lo ha stabilito la Corte suprema di Los Angeles dopo la denuncia di una ragazza. Già pronto il ricorso delle due società. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Meta e Google creano dipendenza. Condanna storica per i colossi dei social

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