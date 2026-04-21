Lunedì 20 aprile, le squadre di soccorso alpino del territorio lecchese sono intervenute in due situazioni distinte. Nel primo intervento, un uomo è stato salvato tra i sentieri di Sambrosera, nei boschi di Valmadrera. Contestualmente, il sistema di emergenza è stato chiamato per rispondere a diverse richieste di aiuto legate a incidenti sul lavoro e situazioni di difficoltà nei boschi. La giornata ha visto quindi un’intensa attività di soccorso.

Il sistema di emergenza del territorio lecchese e le squadre di soccorso alpino sono stati messi a dura prova durante la giornata di lunedì 20 aprile, tra interventi complessi nei boschi di Valmadrera e diverse chiamate urgenti in ambito lavorativo. Il pomeriggio è stato segnato dal recupero difficoltoso di un escursionista nei pressi di Sambrosera e da tre distinti interventi medici che hanno coinvolto ambulanze, automediche e forze dell’ordine nel comune di Valmadrera. Operazione tecnica tra i sentieri di Sambrosera. La richiesta di aiuto è giunta alla centrale operativa Soreu poco prima delle ore 13:00, segnalando un uomo rimasto ferito durante un percorso in quota nei boschi di Sambrosera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso alpino nel bosco: salvato un uomo tra i sentieri di Sambrosera

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