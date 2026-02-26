Fisciano operaio precipita in una scarpata | salvato dal Soccorso Alpino

Un operaio impegnato in lavori boschivi a Fisciano è scivolato e caduto in una scarpata questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’area per prestare assistenza. La squadra ha lavorato per mettere in sicurezza l’uomo e portarlo in salvo. La vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze per l’operaio.

ntervento con elisoccorso 118, ambulanza e forze dell'ordine. L'uomo trasferito in ospedale FISCIANO – Momenti di forte apprensione questa mattina nel territorio di Fisciano, dove un operaio impegnato in lavori boschivi è precipitato in una scarpata durante un sopralluogo. La richiesta di aiuto è partita dalla centrale operativa del 118 di Salerno, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e disposto l'invio dell'elisoccorso. L'elicottero, decollato dalla base di Napoli, ha raggiunto rapidamente l'area interessata, consentendo lo sbarco del tecnico del CNSAS e dell'equipe sanitaria. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente im barellato per il recupero.