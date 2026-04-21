Smog faro dei pm sulle misure La denuncia dell’associazione | Inerzia e strage silenziosa

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sulla qualità dell’aria in città, dopo un esposto dettagliato presentato da un’associazione. La denuncia segnala problemi legati allo smog e alle misure adottate per contrastarlo, evidenziando una possibile inerzia delle autorità e una situazione che si trascina nel tempo senza adeguati interventi. L’indagine mira a fare chiarezza sulle responsabilità e sull’efficacia delle politiche in atto.

Milano – L’indagine della Procura di Milano è stata aperta sulla base di un dettagliato esposto di 61 pagine dell’associazione Cittadini per l’Aria che denuncia il “ritardo strutturale delle politiche regionali” per il contenimento dell’inquinamento atmosferico in Lombardia, citando studi sugli effetti sulla salute umana “indicativi di una strage silenziosa di inermi cittadini”. Un impatto “dell’aria sporca” che riguarda “non solo la mortalità prematura ma un enorme incidenza di malattia, anni di vita persi, inabilità alle ordinarie funzioni, giorni di lavoro e scuola persi, ridotte prospettive e opportunità di vita”, di fronte a dati allarmanti registrati negli ultimi anni a Milano e nella Pianura Padana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smog, faro dei pm sulle misure. La denuncia dell’associazione: “Inerzia e strage silenziosa” Notizie correlate Morte Domenico Caliendo, faro dei pm su silenzi, buchi e ritardi. La madre: «Sconcertata»Che brutta aria tirava nei corridoi e nelle sale operatorie del reparto di cardiologia pediatrica già prima che vi finisse il povero Domenico... Rifiuti ingombranti incendiati a Mariconda: la video denuncia dell'associazione BalneaDiscariche di rifiuti ingombranti a Mariconda: questa è la denuncia di Balnea APS che vuole far luce sulle tante micro discariche che si formano... Panoramica sull’argomento Si parla di: Smog, faro dei pm sulle misure. La denuncia dell’associazione: Inerzia e strage silenziosa. Smog, faro dei pm sulle misure. La denuncia dell’associazione: Inerzia e strage silenziosaAperto un fascicolo a carico di ignoti dopo la presentazione dell’esposto dei Cittadini per l’Aria. Ritardo strutturale delle politiche regionali su un problema noto da decenni. Il precedente di Tor ... ilgiorno.it Smog: Palermo è la peggiore d'Italia per sforamento dei limiti di Pm10Maglia nera fra le grandi città italiane, nel duemilaventicinque Palermo è stato il capoluogo di provincia che ha fatto registrare più giornate di sforamento - ottantanove volte - per le Pm 10, le ... rainews.it