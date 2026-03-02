La morte di Domenico Caliendo ha attirato l’attenzione dei pubblici ministeri, che stanno esaminando i silenzi, i ritardi e i vuoti di informazione nelle procedure. La madre del bambino ha dichiarato di essere sconcertata, commentando l’atmosfera pesante nei corridoi e nelle sale operatorie del reparto di cardiologia pediatrica prima dell’evento. La vicenda si svolge in un contesto di approfondimento investigativo.

Che brutta aria tirava nei corridoi e nelle sale operatorie del reparto di cardiologia pediatrica già prima che vi finisse il povero Domenico Caliendo. Tensioni, rivalità e asti nemmeno poi tanto nascosti: “x” non parlava con “y”, “y” ignorava “z” che a sua volta screditava “x”. Difficile convivere in un ambiente professionale tanto lacerato. A confermare questo quadro poco idilliaco che finiva inevitabilmente con avere ripercussioni sull’intera filiera sanitaria ci sono alcune pagine che compongono la relazione spedita al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, spedita nei giorni scorsi dall’azienda ospedaliera del Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte Domenico Caliendo, faro dei pm su silenzi, buchi e ritardi. La madre: «Sconcertata»

Morte Domenico Caliendo, l'Azienda dei Colli sospende 2 medici dal servizioIn relazione alla tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo cui è stato trapiantato un cuore "bruciato" dal ghiaccio secco, l'Azienda...

Domenico Caliendo, nuove accuse sui silenzi post trapianto: «Hanno insabbiato tutto»Vogliono capire perché hanno usato il ghiaccio e non la box frigo per trasportare quel cuore da poco donato; perché si è proceduto ad espiantare il...

Temi più discussi: Morto Domenico Caliendo, il pellegrinaggio silenzioso: Era un figlio per tutti noi; Domenico Caliendo morto, Federica Pellegrini: Mi strazia l'anima. Un bambino non dovrebbe mai pagare gli errori altrui; Domenico Caliendo, tre infemieri: Il cuore era ghiacciato, lo scongelammo con acqua fredda, poi tiepida, infine calda; Morte Domenico, l'ipotesi degli investigatori: taglio al ventricolo in fase di espianto del cuore.

La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella ... ilmattino.it

La morte di Domenico Caliendo, l'avvocato: «Chiedo silenzio e decoro, invece che difese arraffazzonate e goffe»Chiede «silenzio e decoro, invece che difese arraffazzonate e goffe», l' avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto ... ilmattino.it

Trapianto fallito e chat choc: «Se lo portano sulla coscienza». Le dichiarazioni dell’Oss di Bolzano e l’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo: Ricusazione per un perito e chat choc: nuove rivelazioni dall’ospedale Ospedale Monaldi sulle ore drammatiche - facebook.com facebook

La morte di #domenico caliendo, l' #avvocato: «Chiedo silenzio e decoro, invece che difese arraffazzonate e goffe» x.com