Smantellano una rete che offriva prostitute e droga ai calciatori professionisti in Italia

La Guardia di Finanza ha smantellato una rete che offriva prostitute e droga ai calciatori professionisti in Italia. L’operazione è stata riportata questa mattina da fonti spagnole, in particolare dal portale Sport. Le indagini hanno portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti e alla sequestro di sostanze stupefacenti, oltre che di denaro e altri materiali legati alle attività illecite. La vicenda riguarda un giro che operava nel settore sportivo e tra le città italiane.

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: La Guardia di Finanza desmanteló una red acusada de explotar la prostitución y gestionar eventos ligados al ocio nocturno que habría prestado servicio a futbolistas de alto nivel, incluidos de Serie A, con el uso además de ‘gas de la risa’ como sustancia recreativa, confirmaron este martes a EFE. –> –> –> La operación, que está siendo investigada por el Tribunal de Milán a petición de la Fiscalía, se saldó con cuatro personas bajo arresto domiciliario, acusadas de favorecer la prostitución mediante la organización de servicios de acompañamiento o ‘escorts’, así como de blanqueo de capitales procedentes de esta actividad.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Rifiuti tossici: 2 anni di indagini smantellano una reteRifiuti al nero: smantellata una rete transnazionale tra Italia e Bulgaria Un’operazione congiunta tra carabinieri e forze dell'ordine bulgare ha... Uccise tre prostitute a Roma: “De Pau lucido e calcolatore, mostrava disprezzo per le prostitute”Il killer di Prati che nel novembre del 2022 fece una mattanza definito dalla Corte dell'Assise come un narcisista maligno Giandavide De Pau, l’uomo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Russia: i servizi di sicurezza smantellano una rete criminale responsabile di una frode IVA da 13 miliardi di dollari; ? SMANTELLAMENTO CYBER: FBI E INDONESIA SMANTELLANO RETE GLOBALE DI PHISHING DA $20M; Blitz all’alba nelle Preserre: i Carabinieri smantellano i vertici della faida tra i Loielo e gli Emanuele; Camerino, 19enne ai domiciliari per droga: scatta il braccialetto elettronico. Carabinieri smantellano rete di furti nella Marmilla: denunciati quattro pregiudicati e recuperata refurtivaIn tre comuni della Marmilla i Carabinieri denunciano quattro pregiudicati per furti in abitazione e recuperano monili d'oro, orologi e altri oggetti. Restituiti ai legittimi proprietari. lamilano.it FBI e Indonesia smantellano rete di phishing W3LL: 17.000 vittime e milioni di frodiFBI e polizia indonesiana smantellano W3LL, la rete di phishing che ha causato 20 milioni di dollari di tentativi di frode ... it.blastingnews.com i Carabinieri della Compagnia di Velletri smantellano un'attività di spaccio gestita tra le mura domestiche: sequestrati cocaina, hashish e quasi mille euro in contanti. Un acquirente di Lariano segnalato alla Prefettura - facebook.com facebook #Udine: #Carabinieri smantellano gruppo criminale dedito ai furti in abitazione. Agivano soprattutto nel weekend, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, avendo poi cura di sostituire i veicoli per ogni colpo messo a segno. 5 arresti carabinieri.it x.com