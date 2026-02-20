Rifiuti tossici | 2 anni di indagini smantellano una rete

Le indagini di due anni hanno portato alla scoperta di una rete criminale che gestiva il traffico di rifiuti tossici tra Italia e Bulgaria. La causa è un’attività illecita che ha provocato il deposito di sostanze pericolose in aree non autorizzate, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica. Durante le operazioni, sono state arrestate sei persone e sequestrati beni per circa 300 mila euro. L’indagine ha coinvolto anche le forze di sicurezza bulgare, che hanno collaborato congiuntamente alle autorità italiane.

Rifiuti al nero: smantellata una rete transnazionale tra Italia e Bulgaria. Un'operazione congiunta tra carabinieri e forze dell'ordine bulgare ha svelato un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, con sei persone arrestate e beni per circa 300.000 euro sequestrati. L'indagine, avviata nel gennaio 2024 e giunta a conclusione il 20 febbraio 2026, ha portato alla luce un sistema di frodi e illegalità che minaccia l'ambiente e la salute pubblica. Un'indagine complessa durata due anni. Le prime luci dell'alba di ieri hanno segnato l'esecuzione delle misure cautelari, che hanno interessato le province di Bari, Brindisi e Salerno, oltre alla capitale bulgara Sofia.

