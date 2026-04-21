Smaltimento illecito di reflui scatta il blitz | sequestrata azienda zootecnica

Nella giornata di domenica, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum hanno eseguito un sequestro penale presso un’azienda zootecnica situata in Via La Pila. L’attività, specializzata nell’allevamento di bufali e nella produzione di latte crudo, è stata sottoposta a sequestro a causa di sospetti di smaltimento illecito di reflui. La polizia ha condotto l’intervento sotto la guida del Comandante Maggiore Antonio Rinaldi.

Nella giornata di domenica gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, hanno proceduto al sequestro penale di un’azienda zootecnica situata in Via La Pila, specializzata nell’allevamento bufalino e nella produzione di latte crudo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: San Marco Evangelista, sequestrata azienda per smaltimento illecito di rifiuti speciali e lavoro irregolare. Smaltimento illecito di rifiuti:sequestrata un’area di 4mila metri quadrati utilizzata per lo smontaggio di auto rubateTempo di lettura: 2 minuti Nuova operazione di contrasto ai reati ambientali in Terra dei Fuochi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scarico illecito di rifiuti: caseificio multato per 60mila euro; Utilizzazione agronomica effluenti: da concime a reato penale; Terreno trasformato in discarica, scoperta anche attività abusiva di autodemolizioni, una denuncia; Rifiuti speciali e pericolosi nel piazzale dell'officina: arrestato 56enne. Capaccio Paestum, illecito smaltimento di reflui: sequestrata azienda zootecnicaStampaContinua senza sosta l’attività di controllo del territorio e di tutela ambientale promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gaetano Paolino. Nella giornata di domenica gli agen ... salernonotizie.it Capaccio Paestum, scatta il sequestro per un’azienda zootecnica: gestione illecita di reflui e rifiutiGiro di vite a Capaccio Paestum sulla tutela ambientale: sequestrata azienda bufalina per sversamento illecito di liquami e assenza di PUA. Tutti i dettagli dell'operazione ... infocilento.it La sagra della fragola Stalle abusive, scarichi abusivi, smaltimento illecito di rifiuti, malessere animale e poi...la fragola. L'ultimo video dal quale sono tratte queste foto ha ricevuto quasi 600 visualizzazioni a fronte di meno di 10 reazioni sui social. L'omertà si facebook