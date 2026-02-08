La Polizia Provinciale di Mondragone ha messo i sigilli a un’area di circa 4mila metri quadrati dove si smaltivano illegalmente rifiuti e si smontavano auto rubate. Gli agenti hanno scoperto il sito durante un’operazione contro i reati ambientali nella Terra dei Fuochi. L’area è stata sequestrata e si stanno ora verificando eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuova operazione di contrasto ai reati ambientali in Terra dei Fuochi. A Mondragone, in provincia di Caserta, la Polizia Provinciale ha sequestrato una vasta area di circa 4mila metri quadrati utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti e per lo smontaggio di autovetture rubate. L’intervento è stato condotto dalla Polizia Provinciale di Caserta, diretta dal comandante, colonnello Biagio Chiariello, con il supporto dell’Esercito Italiano – XIX Reggimento Cavalleggeri “Guide”, coordinato dal colonnello Spiezia. L’area sequestrata, situata sul litorale domizio presso l’edificio Idac, comprende quattro capannoni in stato di totale abbandono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Smaltimento illecito di rifiuti:sequestrata un'area di 4mila metri quadrati utilizzata per lo smontaggio di auto rubate

Durante controlli ambientali nelle aziende meccatroniche, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un'area di 200 metri quadrati contenente rifiuti speciali pericolosi.

La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un'officina meccanica a Capua per smaltimento illecito di rifiuti.

