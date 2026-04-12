Usa-Iran negoziati in stallo Vance lascia il Pakistan | Non c’è accordo manca il loro impegno sul nucleare – La diretta

I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono terminati dopo meno di 24 ore a Islamabad, senza raggiungere un accordo. Il rappresentante statunitense ha lasciato il Pakistan annunciando che manca l’impegno dell’Iran sul tema nucleare. La situazione si è conclusa con uno stallo e l’assenza di progressi concreti tra le parti coinvolte.

Finiti in nemmeno 24 ore. Così i negoziati tra Usa e Iran si sono interrotti a Islamabad. JD Vance ha già lasciato il Pakistan. «Non è stato raggiunto nessun accordo – ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti in conferenza stampa – Non hanno accettato le nostre condizioni». In particolare quella sul nucleare: «Devono capire che questa era la nostra offerta finale». L’impressione di Teheran è invece offerta dalla tv di stato iraniana che parla di «proposte irricevibili». Le «richieste irragionevoli» degli Stati Uniti hanno fatto fallire i negoziati, tuona la Tv di Stato iraniana. Ma in realtà uno spiraglio c’è e sta nelle parole del portavoce del ministero degli Esteri di Teheran.🔗 Leggi su Open.online

Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla.

Guerra in Iran, stallo dopo Islamabad: Vance lascia il Pakistan senza accordo, Teheran attacca le proposte UsaLa trattativa si arena dopo oltre venti ore di colloqui tra Stati Uniti e Iran nella capitale pakistana.