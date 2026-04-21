Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo e ha scalato la classifica mondiale di tennis, superando Carlos Alcaraz. La vittoria gli ha permesso di tornare al primo posto del ranking internazionale. La finale si è conclusa con la vittoria dell’italiano, segnando un risultato importante nella sua carriera e nel circuito ATP. La competizione si è svolta sulla terra battuta, con diversi incontri decisivi prima della finale.

Jannik Sinner ha riconquistato la vetta del ranking mondiale superando Carlos Alcaraz dopo il trionfo nel torneo di Montecarlo. Il successo dell’azzurro arriva in un momento di massima forma fisica e tecnica, segnando il completamento di un ciclo di vittorie che lo vede protagonista assoluto sul circuito. Il dominio assoluto sulla terra battuta. La prestazione mostrata dal tennista italiano nel Principato è stata caratterizzata da una solidità quasi totale, avendo concluso l’evento senza concedere nemmeno un set agli avversari. Questo risultato straordinario segue la conquista del Sunshine Double, con i titoli di Indian Wells e Miami già in bacheca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner trionfa a Montecarlo: è il nuovo re del tennis mondiale

ATP MONTECARLO SINNER BATTE ALCARAZ E' DI NUOVO NUMERO UNO! #news #tennis #sinner #montecarlo

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