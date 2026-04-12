Sinner trionfa a Montecarlo Alcaraz ko in due set E' di nuovo il numero 1

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo per la prima volta, superando in finale Carlos Alcaraz in due set 7-6(5) 6-3. Con questa vittoria, Sinner ha riconquistato la posizione di numero uno nel ranking mondiale. La finale si è svolta sulla terra battuta, con Sinner che ha conquistato il primo set al tie-break e ha preso il sopravvento nel secondo.

Jannik Sinner ha vinto per la prima volta il torneo di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz in due set, 7-6(5) 6-3. Per l’azzurro il quarto torneo Masters 1000 significa anche il sorpasso sullo spagnolo nel ranking Atp: ora è di nuovo lui il numero uno del mondo. Sinner si è imposto in due ore e 15 minuti di gioco e ha conquistato il suo 27mo titolo della sua carriera, l’ottavo 1000. Per l’azzurro è anche il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami. Dopo l’eliminazione in semifinale all’Australian Open e il ko a sorpresa con Mensik a Doha, il 24enne di San Candido riesce nell’impresa di vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo nella stessa stagione.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner trionfa a Montecarlo, Alcaraz ko in due set. E' di nuovo il numero 1 Sinner numero uno del mondo: battuto Alcaraz in due set nella finale di MontecarloMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Bravo Jannik, ce l’hai fatta! Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026 e torna numero uno del mondo, ossia... Sinner vola in finale a Montecarlo: Zverev ko in due setPrestazione dominante dell’azzurro, che supera il tedesco 6-1 6-4 e conquista la prima finale nel Principato. Lo sfogo di Alcaraz che è diventato virale #tennis #viral #sinner #alcaraz