Jannik Sinner si allena a Madrid | chi ha affrontato e un lunedì di fuoco Prima il sorteggio poi lo show dei Laureus…

Jannik Sinner si sta allenando a Madrid, dove si sta preparando per il torneo di Masters 1000 sulla terra rossa in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Non ha ancora confermato ufficialmente la partecipazione, ma le indicazioni suggeriscono il suo coinvolgimento. Nella stessa giornata, ha affrontato alcuni avversari e ha partecipato a un evento legato ai Laureus, che si è svolto nella capitale spagnola.

Jannik Sinner non ha ancora sciolto a tutti gli effetti le riserve sulla sua presenza al Masters 1000 di Madrid, ma tutto lascia pensare al fatto che il fuoriclasse altoatesino prenderà parte al torneo in programma sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero 1 del mondo si è presentato alla Caja Magica nella giornata odierna e nel pomeriggio ha disputato una sessione di allenamento, tra l’altro il suo arrivo presso l’impianto è stato accompagnato da un video pubblicato sui profili social degli organizzatori del torneo. Il fuoriclasse altoatesino è sceso in campo insieme all’argentino Thiago Agustin Tirante, 25enne numero 74 del ranking ATP contro cui il nostro portacolori non ha mai giocato sul circuito maggiore.🔗 Leggi su Oasport.it

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