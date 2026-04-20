Durante la cerimonia dei Laureus World Sports Awards 2026, che si tiene per il terzo anno consecutivo a Madrid, Carlos Alcaraz ha ottenuto il titolo di sportivo dell’anno, battendo Jannik Sinner nella categoria. La premiazione riconosce le prestazioni sportive più significative dell’anno, attirando numerosi atleti e ospiti internazionali. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di celebrazione e riconoscimento del talento sportivo a livello globale.

Carlos Alcaraz vince la sfida con Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport che si stanno tenendo per il terzo anno consecutivo a Madrid. Entrambi erano in nomination nella categoria ‘Sportivo dell’anno’ e il premio è stato assegnato allo spagnolo. Alcaraz ha vinto dopo un 2025 straordinario, coronato con il numero 1 al mondo nel circuito ATP. Lo scorso anno ha vinto due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open), raggiungendo la finale a Wimbledon. A soli 22 anni, il tennista è diventato il più giovane vincitore del premio, succedendo nell’albo d’oro a leggende del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alcaraz vince la sfida con Sinner ai Laureus: è lui lo sportivo dell’anno

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