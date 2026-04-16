Jannik Sinner si trova di fronte a una scelta importante riguardo al suo calendario tennistico, con il Mutua Madrid Open come punto centrale. La decisione di partecipare o meno a questa tappa sulla terra battuta riguarda la possibilità di mantenere il ritmo di gioco oppure di tutelare il proprio stato di salute. La partita tra impegni e affermazioni sul campo si svolge in un momento chiave della stagione.

Il calendario di Jannik Sinner si trova davanti a un bivio cruciale che potrebbe determinare l’andamento della sua stagione sulla terra battuta, con la decisione di disputare o meno il Mutua Madrid Open che oscilla tra la necessità di mantenimento del ritmo e la salvaguardia dell’integrità fisica. L’atleta numero uno al mondo deve bilanciare un carico di lavoro senza precedenti con le ambizioni di successo nei prossimi grandi appuntamenti europei. Un carico fisico paragonabile solo ai vertici della storia. La gestione della condizione atletica dell’altoatesino richiede una valutazione estremamente rigorosa dopo un periodo di attività intensa che ha il giocatore affrontare ben 17 match in poco più di trenta giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e il dilemma Madrid: tra sforzo fisico e sogni di Roland Garros

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