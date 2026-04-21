Sinner | Alcaraz mi spinge a dare il meglio Spero torni presto in campo magari a Roma

Lunedì 20 aprile, nel torneo di Madrid, Jannik Sinner ha commentato l’infortunio occorso a Carlos Alcaraz, sottolineando come il suo avversario lo stimoli a dare il massimo. Ha anche espresso la speranza di rivedere presto in campo il giocatore spagnolo, auspicando un suo ritorno già per il torneo di Roma. La partita tra i due si era interrotta a causa dell’infortunio di Alcaraz, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Madrid – Jannik Sinner ‘preoccupato’ per l’infortunio di Carlos Alcaraz. Lunedì 20 aprile, il tennista azzurro ha parlato dell’infortunio rimediato dallo spagnolo a Barcellona, che lo ha costretto a saltare, oltre all’Atp 500 catalano, anche il Masters 1000 di Madrid e lo mette in dubbio anche per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, tornei a cui Alcaraz arriva da campione in carica con tanti punti nel ranking da difendere. “Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Penso che ogni rivalità sia diversa, io e Carlos siamo due persone normali con valori simili, come la famiglia. Ci siamo divisi gli ultimi tornei importanti, mi spinge a dare...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sinner-Alcaraz: il TIE-BREAK integrale del primo set | Monte-Carlo

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