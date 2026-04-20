Sinner | Mi auguro presto Alcaraz in campo spero già a Roma

Jannik Sinner ha espresso il desiderio di vedere presto in campo Carlos Alcaraz, sperando di poterlo incontrare già durante il torneo di Roma. La sua preoccupazione riguarda l'infortunio subito dal tennista spagnolo, che ha interrotto momentaneamente la sua attività agonistica. La speranza è di vedere Alcaraz tornare in forma il prima possibile, per poterlo affrontare nuovamente nelle prossime competizioni.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'preoccupato' per l'infortunio di Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzuro ha parlato dell'infortunio rimediato dallo spagnolo a Barcellona, che lo ha costretto a saltare, oltre all'Atp 500 catalano, anche il Masters 1000 di Madrid e lo mette in dubbio anche per gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros, tornei a cui Alcaraz arriva da campione in carica con tanti punti nel ranking da difendere. "Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Penso che ogni rivalità sia diversa, io e Carlos siamo due persone normali con valori simili, come la famiglia. Ci siamo divisi gli...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz in Montecarlo

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