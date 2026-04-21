A Madrid, il tennista italiano si prepara a tentare un risultato che potrebbe entrare nella storia, sfidando le quote di vittoria senza la presenza del principale avversario. La competizione si svolge in assenza di un favorito che, fino a poco tempo fa, era considerato il principale ostacolo. I pronostici sono alti, e le aspettative per la sua performance sono cresciute nonostante l’assenza di un giocatore che aveva dominato gli incontri recenti.

Nonostante l'assenza del rivale, c'è grande attesa per il ritorno del numero uno del mondo in Spagna dove Jannik cercherà un altro trionfo storico Manca poco ormai per il debutto di Jannik Sinner a Madrid, dove è in programma il quarto Masters 1000 della stagione. L'azzurro sarà testa di serie numero uno a prescindere dall'assenza di Alcaraz: da due settimane, infatti, è tornato sul trono del ranking Atp e ora punta ad un altro bersaglio grosso. E allora scopriamo le quote Sinner vincente Madrid Masters 1000 in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Jannik si presenta in Spagna dopo aver vinto quattro Masters 1000 di fila, cominciando da quello indoor di Parigi del novembre scorso, che chiuse la stagione dell'azzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner a Madrid per un record storico: le quote della sua vittoria (senza Alcaraz)

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