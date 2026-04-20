Sinner arriva a Madrid per ranking e… record | come può cambiare classifica senza Alcaraz

Jannik Sinner è arrivato a Madrid domenica 19 aprile in vista del torneo Masters 1000. L’obiettivo principale è mantenere la posizione di testa nel ranking ATP e tentare di migliorare il suo record personale. La partecipazione all’evento potrebbe influenzare significativamente la classifica, anche in assenza di Alcaraz, che non prenderà parte alla competizione. La sua presenza nel torneo rappresenta una delle occasioni più importanti della stagione sulla terra battuta.

(Adnkronos) – Jannik Sinner a Madrid per il record e per consolidare il primo posto nel ranking Atp. L’azzurro è arrivato nella capitale spagnola oggi, domenica 19 aprile per il Masters 1000. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 al mondo, si appresta a tornare in campo dopo la settimana di riposo seguita al trionfo nel torneo di Montecarlo. Sinner punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia: quello a Madrid potrebbe essere il suo quinto titolo consecutivo, mai nessuno prima era riuscito in un’impresa del genere con tornei di questo livello. Giocare in Spagna, inoltre, potrebbe servirgli per prendere ancora maggiore confidenza con la terra rossa in vista dei due grandi appuntamenti delle prossime settimane: gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.🔗 Leggi su Seriea24.it Notizie correlate Alcaraz forfait a Madrid, occasione d’oro per Sinner: può allungare in classificaLo spagnolo salta il Masters 1000 per il secondo anno consecutivo: il numero uno del mondo può rafforzare il primato e puntare a un record storico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ecco Sinner! Il VIDEO dell'arrivo a Madrid; Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video; Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner, 68ª settimana da n. 1: con la finale a Madrid in vetta fino al Roland Garros. Sinner arriva a Madrid per ranking e… record: come può cambiare classifica senza AlcarazSinner arriva a Madrid per ranking e… record: come può cambiare classifica senza Alcaraz(Adnkronos) – Jannik Sinner a Madrid per il record e per consolidare il primo posto nel ranking Atp. L'azzurro è ... sulpanaro.net Sinner ai Laureus Awards di Madrid: la passerella sul red carpet (senza la fidanzata) con smoking e papillon VIDEO(LaPresse) MADRID - Passerella d'onore a favore di flash per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivati ai Laureus Awards di Madrid. Lo spagnolo, numero 2 del ranking mondiale, si ... ilgazzettino.it Sinner arriva a Madrid per ranking e… record: come può cambiare classifica senza Alcaraz (Adnkronos) - Jannik Sinner è arrivato a Madrid oggi, domenica 19 aprile. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 al mondo, è arrivato nella capitale spagnola dopo la settima - facebook.com facebook Sinner canta l'inno di Mameli, arriva la curiosa risposta in conferenza - VIDEO x.com