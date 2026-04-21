Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Siniscola hanno effettuato diverse operazioni nelle zone di San Teodoro e Siniscola. Durante le attività, è stato scoperto un vero e proprio vivaio di marijuana, che ha portato all’arresto di una persona e all’identificazione di altre otto persone denunciate. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di contrastare il traffico e la coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia di Siniscola hanno condotto una serie di operazioni straordinarie nella giornata di ieri, portando a un arresto e otto denunce tra San Teodoro e Siniscola. Il bilancio delle attività dei carabinieri include la scoperta di un impianto professionale per la produzione di cannabis, il controllo su incendi illegali di rifiuti e diverse violazioni legate alla sicurezza stradale e alle norme del Daspo urbano. Dall’agricoltura clandestina al business della cannabis a San Teodoro. L’operazione più rilevante ha l’intervento dei carabinieri all’interno di un’abitazione nel comune di San Teodoro. Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno individuato un uomo di 53 anni impegnato in una gestione sistematica di piante di marijuana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siniscola: scoperto vero vivaio di marijuana, arresto e denunce

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