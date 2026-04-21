Sinergia vincente fra Unicomm e VIP | il concorso Vinci con la Mela Val Venosta premia la fedeltà del consumatore

Nel novembre e dicembre 2025, in 91 punti vendita di Unicomm si è svolto il concorso “Vinci con la Mela Val Venosta”. L’iniziativa, durata quattro settimane, ha coinvolto i reparti ortofrutta trasformandoli in spazi di attrazione per i clienti. Durante l’evento, i consumatori sono stati chiamati a partecipare a un’operazione di fidelizzazione legata alle mele Val Venosta, con premi e possibilità di vincita.