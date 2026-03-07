La Pinova Val Venosta si combina con il tartufo d’Alba in un nuovo progetto culinario. Chiara Manzi firma un risotto gourmet che integra aromi alpini, prodotti piemontesi e componenti di benessere. L’evento si svolge in Piemonte, portando insieme ingredienti di diverse regioni italiane per creare un piatto innovativo. La collaborazione tra le due eccellenze porta a un piatto che unisce sapori e tradizioni del territorio.

La Pinova Val Venosta incontra il tartufo d’Alba: un risotto gourmet firmato Chiara Manzi unisce aromi alpini, eccellenze piemontesi e benessere Prosegue il percorso di Apple Pairing Mela Val Venosta, il progetto che esplora l’arte degli abbinamenti del benessere tra le mele del “Paradiso delle Mele” e le eccellenze gastronomiche italiane. Un viaggio che unisce territori, aromi e cultura alimentare, con un’attenzione speciale alla longevità e al valore nutrizionale degli ingredienti. La nuova tappa porta la Pinova Val Venosta nel cuore del Piemonte, dove la mela dal profilo aromatico complesso – un equilibrio intrigante tra dolcezza, acidità e note verdi di montagna – incontra uno dei simboli assoluti delle Langhe: il tartufo d’Alba. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La Pinova Val Venosta incontra il tartufo d’Alba: il viaggio dei sapori fa tappa in Piemonte

Sanremo oltre la musica: il viaggio nei sapori autentici della Riviera dei FioriMentre i riflettori del Festival illuminano il Teatro Ariston, nelle strade e nelle botteghe di Sanremo si consuma ogni anno uno spettacolo...

Il viaggio della Fiamma olimpica fa tappa a PadovaMercoledì 21 gennaio 2026, Padova si vestirà d'azzurro per accogliere il Viaggio della Fiamma Olimpica, diventando ufficialmente la 45° Città di...

Una selezione di notizie su La Pinova Val Venosta incontra il....

Temi più discussi: La Mela Pinova Val Venosta incontra il Cioccolato di Modica nell’ultima tappa di Applepairing; Dalle Alpi alla Sicilia: la mela Pinova sposa il cioccolato di Modica; Pinova Val Venosta incontra il tartufo d’Alba.

Pinova Val Venosta incontra il tartufo d’AlbaIl viaggio di Mela Val Venosta tra i sapori d’Italia fa tappa in Piemonte: la Pinova Val Venosta incontra il tartufo d’Alba. corrierenazionale.it

Pinova Val Venosta, la mela equilibrata amica del benessereA un passo dal cielo, fiera tra le massicce vette della Val Venosta, nasce solo qui una mela di montagna che è un perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità. Pinova Val Venosta racchiude nel suo cuore ... politicamentecorretto.com

Ci sono coppie che non ti aspetteresti mai e ti sorprendo, proprio come il cioccolato di Modica e la mela bio Pinova Mela Val Venosta Scopri cosa è successo in Sicilia! - facebook.com facebook