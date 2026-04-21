Simulazione di emergenza all’Aeroporto di Ancona | formazione sul campo per gli studenti dell' Univpm

All’aeroporto di Ancona si è svolta una simulazione di emergenza con l’obiettivo di formare gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche. Durante l’esercitazione, sono state attivate sirene e comunicazioni in tempo reale, mentre i mezzi antincendio sono stati messi in posizione per intervenire. La simulazione ha coinvolto la gestione di decisioni rapide e operative, riproducendo le condizioni di un’emergenza reale.

FALCONARA- Sirene, comunicazioni in tempo reale, mezzi antincendio pronti a intervenire, decisioni da prendere in pochi istanti: all’Aeroporto di Ancona la gestione di un’emergenza prende forma sotto gli occhi degli studenti dell’Università Politecnica delle Marche. Protagonisti della giornata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate A scuola di legalità: mattinata di formazione e confronto tra gli studenti dell’Istituto Scocchera e i CarabinieriGli studenti delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Scocchera hanno accolto il Luogotenente Loredano Trovato, comandante della Stazione... Scuole superiori della provincia di ancona senza riscaldamento: emergenza per studenti e personaleANCONA – Tutti gli istituti superiori della Provincia di Ancona risultano oggi privi di riscaldamento, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Esercitazione regionale di Protezione civile sulla diga di Castreccioni: simulazione di collasso il 19, 20 e il 21 giugno; Cosenza, simulata un’emergenza all’impianto Gargano gas; Formazione e simulazione di emergenza con la Protezione civile; Esercitazione della protezione civile comunale, simulata un’emergenza maltempo / Comunicati / Novità / Homepage. Formazione e simulazione di emergenza con la Protezione civileIl Crostolo che esonda, l’allagamento di alcune abitazioni, il forte vento e i temporali che provocano la caduta di alberi sulla strada e la necessità di ... redacon.it Esercitazione con unità cinofile a Sant’Ermete: simulazione di evacuazione e ricerca dispersiSi è svolta nella giornata di sabato a Sant’Ermete l’iniziativa Sicuri Insieme, un’esercitazione di evacuazione organizzata presso la Casa Accoglienza Beata ... chiamamicitta.it PROTEZIONE CIVILE A MONTALTO, REST SUL CAMPO PER EMERGENZE INDUSTRIALI Simulazione di fuga di gas e incendio: istituzioni e forze operative verificano il Piano di Emergenza Esterna e il sistema IT-alert https://www.calabriainchieste.it/2026/04 facebook Simulazione perfetta della Sala Stampa al primo giorno di conferenza #CTCF #Sanremo2027 x.com