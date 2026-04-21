Il Teatro Comunale di Modena ospiterà il 23 aprile alle 20.30 il concerto di Simona Molinari, che si inserisce nella rassegna Altro Suono festival. L’artista proporrà il suo repertorio musicale, portando sul palco le sue canzoni. L’evento si svolgerà in una cornice dedicata alla musica dal vivo. L’ingresso è previsto per gli spettatori interessati a seguire la serata.

Il Teatro Comunale di Modena ospiterà, il 23 aprile alle ore 20.30, l’esibizione di Simona Molinari nell’ambito della rassegna Altro Suono festival. Il nuovo progetto musicale della cantautrice napoletana, intitolato La donna è mobile, nasce dalla collaborazione creativa con Simona Orlando e propone un incrocio tra narrazione teatrale e composizione sonora. Musica e impegno civile per la libertà femminile. Il titolo dello spettacolo attinge direttamente dall’opera verdiana del Rigoletto, ma ne ribalta il senso per celebrare la capacità di scelta e la forza espressiva delle donne. Il percorso artistico messo in scena dalla quarantatreenne punta a dare voce a figure femminili storicamente definite scomode, ma essenziali per l’evoluzione della società e della cultura odierna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simona Molinari a Modena: la musica che rivendica la libertà femminile

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