Liv Morgan rivendica la sua libertà creativa

Liv Morgan, figura nota nel mondo della WWE, ha recentemente dichiarato di voler esercitare maggiore autonomia nelle sue scelte creative. La wrestler ha ottenuto un ruolo di rilievo sia sul ring sia nel dietro le quinte, contribuendo a una fase di cambiamento per la federazione. Questa presa di posizione si inserisce in un momento di evoluzione per il suo percorso professionale.

Nel contesto recente della WWE, Liv Morgan ha consolidato una posizione di rilievo sia sul ring sia dietro le quinte, segnando una stagione di svolta per il personaggio e la percezione del suo ruolo creativo. L'attenzione dei fan si è spostata dall'aspetto puramente tecnico della sua esibizione a una maggiore influenza sulle scelte narrative che la riguardano, con un effetto tangibile sul modo in cui viene presentata in scena. Durante l'ultima puntata di Raw ad Atlanta, Morgan ha indicato Stephanie Vaquer come avversaria per WrestleMania 42, riaccendendo la discussione su quanto controllo creativo possa esercitare. Rispondendo a una domanda sulla libertà creativa nelle sue storyline, Morgan ha chiarito di non guidare la redazione, ma di possedere margini concreti di influenza.