Negli ultimi mesi si fa strada una notizia sconvolgente: una capsula chiamata Double Dutch, pensata per il suicidio assistito di coppie, è in fase di sviluppo. La proposta riaccende il dibattito sull’eutanasia e sui limiti della tecnologia applicata alla vita umana.

Negli ultimi mesi ha iniziato a circolare una notizia che sembra uscita da un racconto distopico, ma che è invece reale: è in fase di sviluppo una capsula per il suicidio assistito pensata per le coppie, chiamata Double Dutch. Si tratta di una versione a due posti di Sarco, il dispositivo ideato dal medico e attivista australiano Philip Nitschke, già noto per aver progettato una capsula hi-tech in grado di consentire la morte tramite autosomministrazione. Double Dutch nasce, secondo Nitschke, da un’esigenza emotiva emersa tra i sostenitori di Exit International, l’organizzazione da lui fondata per promuovere il suicidio assistito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sembra Black Mirror ma è reale: una capsula per morire insieme riaccende il dibattito sull'eutanasia



