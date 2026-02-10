Una persona trans racconta le difficoltà che sta vivendo con la sua compagna. Sono insieme da un po’, ma il loro rapporto si complica a causa dei cambiamenti nel corpo e nel desiderio. La donna cis si sente esclusa e non sa come affrontare la situazione. La storia apre una finestra sui problemi concreti di chi vive una transizione e cerca di mantenere il legame con l’altra metà. La dottoressa Rosamaria Spina cerca di spiegare cosa succede e come si può affrontare questa fase.

Protagonista di "A Nudo" è una persona trans. Il tema è il sesso e i problemi con la compagna. La dottoressa Rosamaria Spina ha provato a rispondere ai dubbi che sono emersi nella lettera. La lettera: sono una persona trans, il sesso con la mia compagna è un campo minato «Salve, sono una persona trans non binaria e sto con una donna cis da tre anni. Ci amiamo, ma il sesso è diventato un campo minato. Il mio rapporto col corpo cambia, il desiderio pure, e lei dice di sentirsi esclusa, come se non la volessi più. Io invece la voglio, ma in modo diverso, e faccio fatica a spiegarlo senza sentirmi sbagliat? o “difettos?”. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Sono una persona trans e sto con una donna cis: il mio corpo e il mio desiderio cambiano, lei si sente esclusa»

