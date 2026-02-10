Sono una persona trans e sto con una donna cis | il mio corpo e il mio desiderio cambiano lei si sente esclusa
Una persona trans racconta le difficoltà che sta vivendo con la sua compagna. Sono insieme da un po’, ma il loro rapporto si complica a causa dei cambiamenti nel corpo e nel desiderio. La donna cis si sente esclusa e non sa come affrontare la situazione. La storia apre una finestra sui problemi concreti di chi vive una transizione e cerca di mantenere il legame con l’altra metà. La dottoressa Rosamaria Spina cerca di spiegare cosa succede e come si può affrontare questa fase.
Protagonista di "A Nudo" è una persona trans. Il tema è il sesso e i problemi con la compagna. La dottoressa Rosamaria Spina ha provato a rispondere ai dubbi che sono emersi nella lettera. La lettera: sono una persona trans, il sesso con la mia compagna è un campo minato «Salve, sono una persona trans non binaria e sto con una donna cis da tre anni. Ci amiamo, ma il sesso è diventato un campo minato. Il mio rapporto col corpo cambia, il desiderio pure, e lei dice di sentirsi esclusa, come se non la volessi più. Io invece la voglio, ma in modo diverso, e faccio fatica a spiegarlo senza sentirmi sbagliat? o “difettos?”. 🔗 Leggi su Leggo.it
