Silvia Salis commenta vari aspetti della scena politica internazionale e nazionale, analizzando figure come l'ex presidente degli Stati Uniti, il premier israeliano e il presidente russo, descrivendoli come protagonisti di una galleria di decisioni controverse. Ha anche parlato del percorso politico del leader italiano e delle critiche ricevute sui social. La riflessione si estende dalla politica interna a quella estera, passando per gli aspetti personali e le contestazioni online.

Dalla politica interna alla politica estera, passando per il percorso personale e le critiche degli haters. Silvia Salis si è raccontata senza filtri ai microfoni di Vanity Fair e ha lanciato un messaggio forte e chiaro, quasi da aspirante avversaria di Giorgia Meloni. E a proposito del primo ministro, non è venuto meno un plauso: "È una politica determinata con posizioni molto distanti da me - le parole del sindaco di Genova - Ma resta una donna che ha fatto un grande percorso politico". L'ex atleta nel giro di pochi mesi è diventata molto più di un'amministratrice locale, basti pensare ai tanti che la osservano come possibile volto nuovo della sinistra italiana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Silvia Salis a ruota libera: "Trump, Netanyahu e Putin: una galleria degli orrori. Meloni? Grande percorso politico"

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Silvia Salis dopo aver letto lo splendido e centratissimo pezzo di @danielaranieri sul Fatto Quotidiano di oggi x.com