Silvia Salis | Una candidatura anti-Meloni? La valuterei se lo chiedono

La sindaca di Genova ha dichiarato di valutare una candidatura politica nazionale solo se richiesta, lasciando aperta la possibilità di entrare nel panorama politico più ampio. La sua posizione è stata commentata in un’intervista rilasciata a Bloomberg, in cui ha parlato della sua eventuale partecipazione a livello nazionale e delle priorità del suo ruolo attuale. La dichiarazione è stata diffusa in un momento di crescente attenzione sui futuri scenari politici nel paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attenzione nazionale e l’intervista a Bloomberg. Silvia Salis, attuale sindaca di Genova, non esclude la possibilità di una futura candidatura sulla scena politica nazionale. In un’intervista rilasciata a Bloomberg, che le dedica un ampio approfondimento definendola “un nuovo volto della politica italiana e possibile alternativa a Giorgia Meloni”, Salis ammette: “Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni, non direi di no a priori. Sarebbe falso sostenere il contrario”. La sindaca sottolinea inoltre come questa crescente visibilità a livello nazionale sia per lei motivo di soddisfazione: “Quest’attenzione mi lusinga”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Silvia Salis: “Una candidatura anti-Meloni? La valuterei se lo chiedono” Silvia Salis dice no alle primarie ma: "Io anti-Meloni? Se me lo chiedono sì""Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Temi più discussi: Nuovo sondaggio: Silvia Salis è la sfidante più forte contro Giorgia Meloni; Incontro a Genova tra il Presidente FIC Galtarossa, la Sindaca Salis e le società genovesi; L’ipotesi delle primarie sta già creando problemi al centrosinistra; Elezioni a Padova, Giordani farà la sua lista: Sindaco? Bressa o Micalizzi. Silvia Salis: «Io l'anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione»«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia ... leggo.it La sindaca Salis sulla stampa internazionale: Una candidatura contro Meloni? Non posso escluderloIl quotidiano Bloomberg la indica come possibile volto dell’opposizione. La sindaca di Genova: Quest’attenzione nazionale mi lusinga ... lavocedigenova.it Silvia Salis non esclude uno scenario nazionale e lascia aperta la porta a una possibile candidatura contro Giorgia Meloni. La sindaca di Genova, intervistata da Bloomberg e rilanciata da vari media italiani, ha detto che sarebbe “una bugia” sostenere il contr - facebook.com facebook I misteri dell’indagine su Silvia Salis: la segnalazione tedesca, il “controllo discreto”, il Viminale all’oscuro x.com