Negli ultimi sondaggi, la leader del partito di centrodestra ha ottenuto riscontri positivi tra gli italiani, mentre nel panorama politico il sorpasso di una giovane esponente di maggioranza su Giuseppe Conte ha attirato l’attenzione. La Premier ha espresso un rifiuto nei confronti di una richiesta dell’ex presidente degli Stati Uniti, una posizione che sembra incontrare il favore dell’opinione pubblica. La situazione politica continua a evolversi con questi sviluppi.

Altro che crisi di consensi e governo isolato. Le ultime mosse della premier Meloni piacciono agli italiani mentre nel campo largo lo tsunami Salis mette all’angolo Giuseppe Conte. Lo “strappo” con Donald Trump dopo il fuor d’opera (“inaccettabile”) del presidente Usa contro il Papa è considerata dagli elettori un mossa vincente della presidente del Consiglio. Lo rivela un sondaggio di Youtrend per Skytg24 c he fotografa una bocciatura quasi unanime dell’operato del presidente americano in Medio Oriente. I l 79 per cento degli intervistati dà ragione a Meloni. Mentre il 47 per cento degli italiani ritiene che il governo avrebbe dovuto prendere una posizione più netta contro Usa e Israele sull’attacco in Iran.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggi neri per Conte scavalcato dalla rampante Silvia Salis. L’altolà di Meloni a Trump piace agli italiani

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