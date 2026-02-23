Erosione costiera il mare si mangia tutto | Dormo in spiaggia per fermarla

L’erosione costiera peggiora a causa delle tempeste frequenti, portando alla perdita di circa 300 ettari di territorio dal 1980. La linea di riva si è spostata fino a 700 metri in alcuni tratti, minacciando abitazioni e attività locali. Per fermare il fenomeno, alcuni residenti dormono in spiaggia, cercando di proteggere le spiagge dall’ulteriore avanzata del mare. La situazione richiede interventi urgenti per salvaguardare il territorio.

Ferrara, 23 febbraio 2026 – I numeri fanno impressione. Dagli anni ’80 a oggi sono andati perduti circa 300 ettari di territorio, con una linea di riva che in alcuni punti è arretrata di ben 700 metri negli ultimi 70 anni. Erosione dei Lidi Ferraresi: il video dal drone Il ritmo dell’ erosione è stimato tra i 10 e i 12 metri l’anno. Questa dinamica non minaccia solo l’ecosistema unico della Sacca di Bellocchio, parte del Parco del Delta del Po e patrimonio Unesco, ma espone a rischi infrastrutture strategiche come la Strada Statale 309 Romea e centri abitati del ravennate. La zona più colpita – il mare che mangia – il litorale compreso tra il Lido di Spina nel ferrarese e la foce del fiume Reno a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mare ha eroso gran parte della spiaggia di Comacchio, mettendo a rischio le strutture balneari e le attività estive.

Il mare ha iniziato a erodere le spiagge di Comacchio, causando preoccupazione tra i balneari, che temono danni irreparabili ai loro stabilimenti.

