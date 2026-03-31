Euphoria 3 arriva il trailer ufficiale | data d’uscita e cast della nuova stagione

Da 361magazine.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria, la serie televisiva trasmessa da HBO. La nuova stagione sarà disponibile a partire dal 13 aprile. La produzione è diretta e creata da Sam Levinson, mentre l’attrice principale è Zendaya, vincitrice di un premio Emmy.

In onda dal 13 aprile. È stato rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di Euphoria, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson e interpretato dalla vincitrice dell’Emmy Zendaya. La serie debutterà in contemporanea con gli Stati Uniti a partire dal 13 aprile su Sky Atlantic e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Realizzata ancora una volta in collaborazione con A24, la terza stagione – ormai diventata un fenomeno globale della cultura pop – arriva dopo il successo delle prime due, che hanno totalizzato 25 nomination agli Emmy e nove vittorie. I nuovi episodi saranno otto e verranno trasmessi con cadenza settimanale, ogni lunedì. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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