Da due anni si discute spesso di Fallout, la serie di successo su Prime Video, ma è stata Silo la prima a portarci dentro un bunker. La serie affronta temi legati a un ambiente sotterraneo e alle sue dinamiche, lasciando poco spazio ai dubbi sul suo scenario post-apocalittico. La narrazione si concentra su dettagli legati a questa realtà sotterranea, cercando di svelare i misteri legati alla vita in un bunker e alle sue implicazioni.

Da due anni non facciamo che parlare di Fallout (successone Prime Video), ma la prima serie che ci ha immerso in un bunker è stata Silo. In mezzo, sono arrivate anche Paradise (su Disney+), con tanto di cittadina ricreata con sole artificiale e animali all'interno delle montagne, e Il rifugio atomico di Netflix, che la fine del mondo la fingeva per derubare dei mega miliardari alla maniera della banda di Berlino o suo fratello, il Professore de La Casa di carta. Gli appassionati di fantascienza e distopia stanno banchettando da quattro anni di fila con la narrativa del bunker più ansiogeno che salvifico, e ora la prima delle serie declinate in questo modo, nonché quella che è riuscita a rimanere più misteriosa, sta giungendo al suo penultimo capitolo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Silo 3 scioglierà una volta per tutte ogni mistero sui bunker e l'apocalisse della serie

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