Un tifoso ungherese ha seguito l'Inter in tutte le partite, percorrendo lunghe distanze per esserci ogni volta. La sua presenza costante si nota sia tra i supporter più vicini che tra quelli che arrivano da più lontano. Prima di ogni incontro, canta la canzone “Ogni Volta”, dedicata alla squadra, sottolineando la sua dedizione e passione.

“Con tutti quei chilometri che ho fatto per te”. Lo canta ogni interista a inizio partita, anche chi di distanze ne copre ben poche. I tifosi non sono tutti uguali, del resto. Ci sono gli ultrà con il bene e il male del loro mondo, i "tifosotti" del primo anello sempre pronti a criticare, gli abbonati da una vita che non gli puoi toccare il posto e gli occasionali che vengono una volta all’anno. Poi c’è Attila (e non è il nome di battaglia) Séra che per la sua Inter quest’anno, quanto a chilometri, ne ha già macinati 80mila e non è ancora finita. Lui c’è davvero “Ogni Volta” come è scritto nello stendardo che porta sempre con sè, ispirato alla canzone di Vasco elevata a inno del popolo nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Ogni Volta" al fianco dell'Inter: la missione di Attila, tifoso ungherese presente a tutte le partite

