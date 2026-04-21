Sigonella il segreto di Craxi | l’ordine che sfidò gli USA

Recentemente, si è tornato a parlare di un episodio legato a Sigonella e a una decisione di alcuni anni fa che coinvolse l’allora leader politico di rilievo. In quel contesto, un ordine venne dato che si rivelò in contrasto con le aspettative degli Stati Uniti, creando tensione tra le parti. La vicenda risale a un periodo in cui le scelte politiche italiane si intrecciarono con questioni di alleanze internazionali e rispetto delle norme diplomatiche.

La politica nazionale italiana, oggi impegnata a navigare le complessità delle relazioni con l’amministrazione Trump, ritrova un punto di riferimento etico e strategico nella figura di Stefania Craxi, recentemente nominata capogruppo di Forza Italia al Senato. Questo passaggio istituzionale riaccende i riflettori su un episodio che, lontano dall’essere un semplice ricordo del passato, rappresenta una bussola per la sovranità del Paese: la vicenda di Sigonella dell’ottobre 1985. In quel periodo storico segnato dalla violenza del terrorismo che colpiva l’Italia, la gestione di una crisi internazionale si giocò sul confine sottilissimo tra ordini politici e coscienza individuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sigonella, il segreto di Craxi: l’ordine che sfidò gli USA Notizie correlate Quel “No” agli USA e le armi spianate a Sigonella: la notte in cui l’Italia di Craxi sfidò Reagan.La storia si ripete? Non lo sappiamo ancora, ma la decisione del ministro della Difesa Crosetto di negare la base di Sigonella agli USA per mancanza... Il precedente di Sigonella, cosa accadde la notte del 1985 quando Craxi sfidò gli Stati Uniti di ReaganUn «no» del governo italiano agli Stati Uniti riporta alla memoria uno dei passaggi più delicati nelle relazioni tra Roma e Washington. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In presidio davanti a Sigonella: Sicilia terra di Pace; Protesta a Sigonella: no alla guerra e all'uso della base militare; Trump contro Meloni. Si incrina l’amicizia fra Italia e USA; La base di Sigonella negli odierni scenari di guerra internazionali. Perché Trump ha bisogno della base di SigonellaIl presidente Usa torna ad attaccare il governo Meloni per il sito militare in Sicilia, non a caso: gli stessi statunitensi lo definiscono il centro del Mediterraneo ... today.it Sigonella e il confronto con Washington: la risposta di Meloni al caso TrumpUn'analisi dei fatti e delle reazioni dopo il veto italiano a Sigonella e lo scontro verbale di Donald Trump La decisione italiana di non consentire l’utilizzo della base di Sigonella da parte di alcu ... notizie.it Crisi in Medio Oriente. Torna al centro dell’attenzione Sigonella da cui è partito un drone americano verso il Golfo Persico e di cui si è persa ogni traccia. facebook Trump attacca ancora: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per lei”. E poi cita Sigonella x.com