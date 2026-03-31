Il precedente di Sigonella cosa accadde la notte del 1985 quando Craxi sfidò gli Stati Uniti di Reagan

Nella notte del 1985, il governo italiano si oppose alle richieste degli Stati Uniti, causando un episodio che ha segnato le relazioni tra i due paesi. L’episodio si collega a un precedente di Sigonella, coinvolgendo decisioni politiche e diplomatiche che hanno avuto ripercussioni sul rapporto tra Roma e Washington. La vicenda è stata al centro di discussioni pubbliche e analisi storiche.

Un «no» del governo italiano agli Stati Uniti riporta alla memoria uno dei passaggi più delicati nelle relazioni tra Roma e Washington. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha negato venerdì l’uso della base di Sigonella agli aerei americani impegnati nelle missioni in Iran. Una scelta che richiama inevitabilmente l’episodio del 1985, quando Bettino Craxi si oppose alle richieste di Ronald Reagan, che pretendeva la consegna di un commando terrorista in fuga su un aereo fatto atterrare dai jet Usa nella base militare siciliana. A oltre quarant’anni di distanza, il paragone torna d’attualità. Ma cosa accadde a Sigonella in quell’anno? Il precedente di Sigonella. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: L'Italia nega agli Usa la base di Sigonella: il piano comunicato con i bombardieri in volo | Il no di Craxi a Reagan: cosa accadde nel 1985 Quel “No” agli USA e le armi spianate a Sigonella: la notte in cui l’Italia di Craxi sfidò Reagan.La storia si ripete? Non lo sappiamo ancora, ma la decisione del ministro della Difesa Crosetto di negare la base di Sigonella agli USA per mancanza... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Sigonella, Italia dice no agli Usa: da Crosetto alla crisi del 1985; La base di Sigonella nel mezzo della guerra: tra i silenzi di Roma e il no secco di Madrid; Ita Airways, il ceo Eberhart: Primo utile storico, ma c'è ancora da lavorare. Più voli con gli Stati Uniti; L’Università di Catania a Sigonella: base di guerra contro l’Iran. L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella per atterrare e poi ripartire verso il Medio OrienteIl governo italiano ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella, vicino a Catania, come base per atterrare e poi ripartire verso il Medio Oriente, dove l’esercito statuniten ... ilpost.it Il Corriere della Sera ha scritto che “qualche sera fa” il ministro della Difesa Guido Crosetto ha impedito agli Stati Uniti di usare la base militare di Sigonella, in Sicilia, per un’operazione diretta verso il Medio Oriente. Secondo la ricostruzione del quotidiano, co facebook Gli Stati Uniti di Trump hanno posato gli occhi su Cuba, storico rivale ideologico del Numero Uno. La minaccia di un'invasione e la reale penuria di petrolio colpiscono il morale della popolazione. L'articolo di Alessandro Cassieri x.com