Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a nuove misure per la sicurezza. Sono state approvate pene più dure contro borseggiatori e una stretta contro le baby gang. Il governo sottolinea che queste scelte fanno parte di una strategia a lungo termine, già avviata con l’insediamento dell’esecutivo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza, che si inserisce – secondo il premier Giorgia Meloni – in una strategia strutturale avviata fin dall’insediamento del Governo. «Non misure spot, ma un ulteriore tassello di un disegno preciso», ha spiegato la presidente del Consiglio in un post sui social. Il fulcro dell’intervento è il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione alla tutela dei cittadini e al sostegno operativo e giuridico delle Forze dell’ordine. Negli ultimi anni, rivendica Meloni, l’esecutivo ha investito risorse senza precedenti per il comparto sicurezza, con quasi 40 mila nuove assunzioni, il rinnovo di contratti bloccati da tempo e l’inasprimento delle pene per chi aggredisce uomini e donne in divisa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri a nuove misure: pene più severe per borseggiatori e stretta su baby gang

Approfondimenti su Consiglio Ministri

Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un pacchetto di norme sulla sicurezza.

Il governo sta valutando nuove misure per affrontare il fenomeno delle baby gang, considerato ormai fuori controllo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Consiglio Ministri

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Sicurezza, governo accelera: oggi a Palazzo Chigi riunione su decreto; Edilizia scolastica in Sicilia, 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027. Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilità; Decreto Sicurezza, il via libera slitta tra i dubbi di costituzionalità del fermo preventivo: fuori la cauzione per le piazze.

Il governo approva il pacchetto sicurezza, via libera al decreto legge e al disegno di leggeIl pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Piazze vietate a condannati per terrorismo o per lesioni agli agenti. Sanzioni a genitori di minori che portano coltelli vietati. In ... ansa.it

Decreto sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri: fermo preventivo, Daspo ai violenti e stretta sui coltelliIl Cdm del 5 febbraio vara il pacchetto sicurezza: fermo preventivo 12 ore, Daspo ai violenti, stop coltelli ai minori, zone rosse e misure su immigrazione. msn.com

++ Via libera al nuovo Decreto Sicurezza: cosa contiene ++ facebook

Via libera della Giunta al progetto per il bando regionale sulla sicurezza urbana e la nuova CO x.com