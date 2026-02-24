Sicurezza stradale confronto e simulazioni per gli studenti sanniti

Il Prefetto Moscarella ha organizzato un evento sulla sicurezza stradale per sensibilizzare cento studenti sanniti, preoccupato dai recenti dati sugli incidenti nella regione. Durante l’incontro, si sono svolte simulazioni pratiche e discussioni su comportamenti corretti alla guida. Il progetto mira a ridurre i rischi e a educare i giovani alle norme stradali. La giornata ha coinvolto attivamente gli studenti, che hanno partecipato con entusiasmo. La prossima tappa si terrà tra due settimane.

All'evento hanno preso parte circa 100 studenti, appartenenti a quattro istituti di istruzione superiore della città. L'iniziativa si completerà con l'adesione al concorso di idee "Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare" rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado che attraverso la realizzazione di video, foto, disegni, testi potranno presentare una proposta per potenziare la sicurezza stradale. I migliori elaborati saranno premiati nella manifestazione conclusiva che si svolgerà il prossimo 13 maggio a Napoli, presso l'ex area base Nato di Bagnoli. Il Prefetto Raffaela Moscarella ha evidenziato l'importanza di iniziative di sensibilizzazione come quella messa oggi in campo nella provincia di Benevento dove, pur registrandosi un trend relativamente più favorevole rispetto alle altre province campane, con una flessione degli incidenti (277 eventi con 421 feriti e 8 deceduti) i numeri sono ancora molto rilevanti.