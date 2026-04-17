Educazione stradale il 20 aprile iniziativa MIM-ACI tra Lainate e Monza | oltre 650 studenti coinvolti
Lunedì 20 aprile si terrà l’iniziativa “Insieme per l’Educazione Stradale”, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme all’Automobile Club d’Italia. L’evento coinvolgerà oltre 650 studenti tra Lainate e Monza, con attività dedicate alla sicurezza e alla cultura stradale. La giornata prevede incontri e dimostrazioni pratiche rivolte ai ragazzi, al fine di sensibilizzarli sull’importanza di comportamenti corretti sulla strada.
Si svolgerà lunedì 20 aprile l’iniziativa “Insieme per l’Educazione Stradale”, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme all’Automobile Club d’Italia. L’evento rientra nel protocollo d’intesa siglato tra le due istituzioni per rafforzare la diffusione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: 'Insieme per l’Educazione Stradale' sarà presentato il 20 aprile; ACI e Ministero dell’Istruzione: a Lainate la giornata per l’educazione stradale; Sicurezza stradale: nuovi sistemi di controllo all’incrocio di via San Domenico; My Safe Way: la strada giusta è tornare a casa.
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