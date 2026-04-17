Educazione stradale il 20 aprile iniziativa MIM-ACI tra Lainate e Monza | oltre 650 studenti coinvolti

Lunedì 20 aprile si terrà l’iniziativa “Insieme per l’Educazione Stradale”, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme all’Automobile Club d’Italia. L’evento coinvolgerà oltre 650 studenti tra Lainate e Monza, con attività dedicate alla sicurezza e alla cultura stradale. La giornata prevede incontri e dimostrazioni pratiche rivolte ai ragazzi, al fine di sensibilizzarli sull’importanza di comportamenti corretti sulla strada.