Durante un convegno dedicato al Mezzogiorno tenutosi a Napoli, è stato annunciato che 25 miliardi di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continueranno a influenzare l’economia oltre il 2026. Il rappresentante istituzionale ha confermato che l’impatto finanziario del progetto si protrarrà oltre la data limite del 30 agosto 2026. La somma prevista si inserisce in un quadro di investimenti per lo sviluppo regionale.

Durante il convegno dedicato al Mezzogiorno tenutosi a Napoli, Tommaso Foti ha delineato gli sviluppi economici legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, confermando che l’impatto finanziario del progetto non si esaurirà con la scadenza del 30 agosto 2026. Il ministro degli Affari Europei, Pnrr e delle politiche di Coesione ha illustrato come una massa di risorse pari a circa 24-25 miliardi di euro, sotto forma di strumenti finanziari, continuerà a muoversi sui mercati ben oltre tale data per coprire le spese relative alle opere e alla rendicontazione. Questo flusso garantisce uno strascico economico che trasforma la fine formale del piano in una fase di gestione prolungata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pnrr: 25 miliardi di euro muoveranno l’economia oltre il 2026

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