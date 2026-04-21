Sicurezza l’altolà del Colle

Da quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto Sicurezza incontra un rifiuto deciso da parte del Quirinale, ostacolando la sua approvazione. La giornata si è conclusa con tensioni evidenti tra il presidente della Repubblica, la premier e i leader del centrodestra. La notte non ha portato soluzioni, e il dibattito sull’argomento è rimasto acceso, con i principali protagonisti ancora in attesa di chiarimenti ufficiali.

La corsa del decreto Sicurezza sbatte contro il muro del Quirinale e fa implodere il centrodestra. Dopo una giornata tesissima, segnata dalla palpabile irritazione sia del presidente della Repubblica che della premier, la notte non riesce a spazzare via il caos. Per salvare il provvedimento, la maggioranza prova il tutto per tutto: prima ipotizza una correzione lampo tramite emendamento, poi vira su un decreto stralcio. Dal palazzo presidenziale filtra pochissimo, ma Sergio Mattarella è furibondo: da settimane deve misurarsi con un articolato costituzionalmente claudicante, e la vicenda è stata improvvidamente amplificata da articoli di stampa dai toni troppo accesi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Altolà del Colle sul dl Sicurezza, spunta un emendamento poi il dietrofront; Premio per i rimpatri, l’altolà del Quirinale al decreto sicurezza: Questa norma non va; Rimpatri e avvocati, l’altolà del Colle. Dl sicurezza in bilico; Sicurezza, l’altolà del Colle.

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