Sicurezza l’altolà del Colle

Il decreto Sicurezza incontra un rifiuto deciso da parte del Quirinale, ostacolando la sua approvazione. La giornata si è conclusa con tensioni evidenti tra il presidente della Repubblica, la premier e i leader del centrodestra. La notte non ha portato soluzioni, e il dibattito sull’argomento è rimasto acceso, con i principali protagonisti ancora in attesa di chiarimenti ufficiali.

La corsa del decreto Sicurezza sbatte contro il muro del Quirinale e fa implodere il centrodestra. Dopo una giornata tesissima, segnata dalla palpabile irritazione sia del presidente della Repubblica che della premier, la notte non riesce a spazzare via il caos. Per salvare il provvedimento, la maggioranza prova il tutto per tutto: prima ipotizza una correzione lampo tramite emendamento, poi vira su un decreto stralcio. Dal palazzo presidenziale filtra pochissimo, ma Sergio Mattarella è furibondo: da settimane deve misurarsi con un articolato costituzionalmente claudicante, e la vicenda è stata improvvidamente amplificata da articoli di stampa dai toni troppo accesi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza, l’altolà del Colle Notizie correlate Leggi anche: L'allerta del Viminale: vertice sulla sicurezza. Meloni chiama il Colle Sicurezza, Meloni sfida Schlein. Paletti del Colle sul decreto leggeIl vertice di Palazzo Chigi e i nodi aperti con il Quirinale (che attende il testo scritto). Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Altolà del Colle sul dl Sicurezza, spunta un emendamento poi il dietrofront; Premio per i rimpatri, l’altolà del Quirinale al decreto sicurezza: Questa norma non va; Rimpatri e avvocati, l’altolà del Colle. Dl sicurezza in bilico; Sicurezza, l’altolà del Colle. Sicurezza, l’altolà del ColleIl decreto si arena sulla norma per gli avvocati. Mantovano da Mattarella e poi lo stop. . msn.com Altolà del Colle al decreto sicurezza: il governo corre ai ripari per modificare l'incentivo da 615 euro agli avvocatiAltolà del Colle sul decreto sicurezza. E il governo cerca di correre ai ripari con un emendamento di modifica. Sotto i riflettori c'è la norma che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati ch ... lasicilia.it Il governo si è sabotato da solo, il decreto sicurezza è una Caporetto. La norma sugli avvocati pagati per favorire i rimpatri dei migranti respinta dal Quirinale. Alta tensione a palazzo Chigi e nella maggioranza. Il testo va cambiato ma il tempo sta scadendo e p - facebook.com facebook Dl Sicurezza, il Colle obbliga il governo al dietrofront: verso un emendamento per cancellare la norma avvocati-remigrazione - leggi x.com