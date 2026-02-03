La premier Meloni ha sfidato Schlein sulla questione sicurezza, annunciando nuove misure e prendendo posizione senza mezzi termini. Intanto, il Colle ha fatto sapere che ci sono limiti ben precisi all’uso del decreto legge. La tensione tra i due leader si fa sentire, mentre il governo si prepara a mettere in campo le sue strategie.

La politica non è certo una scienza esatta, ma il più delle volte segue schemi piuttosto prevedibili. Così è successo ieri, quando Palazzo Chigi ha deciso di sparigliare e sulla questione sicurezza ha chiamato direttamente in causa l'opposizione. Dopo gli incidenti di Torino, infatti, pare che Giorgia Meloni non abbia troppo gradito né la prudenza con cui si è mossa Avs (che, questo pensano dentro Fdi, "sconfina nel giustificazionismo") né le parole della segretaria dem Elly Schlein, che da una parte ha condannato con nettezza l'aggressione agli agenti di polizia e dall'altra ha invitato il governo a "non strumentalizzare" gli scontri durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sicurezza, Meloni sfida Schlein. Paletti del Colle sul decreto legge

Approfondimenti su Sicurezza Meloni

Il governo insiste sulla necessità di approvare un decreto legge per affrontare i problemi di sicurezza.

Giorgia Meloni ha deciso: il pacchetto sicurezza si approverà al più presto, già nel prossimo consiglio dei ministri di mercoledì.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicurezza Meloni

Argomenti discussi: Sicurezza, Meloni sfida Schlein. Paletti del Colle sul decreto legge; Sicurezza bene comune. Meloni sfida Schlein; Meloni chiama Schlein: insieme per la Sicurezza. Sì al daspo per i violenti; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi.

Sicurezza bene comune. Meloni sfida SchleinNon è stata una riunione di routine quella convocata a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È stata la risposta politica, concentrata in poco più di un’ora, a ciò che è accadut ... lospiffero.com

Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein noMeloni accelera sul Dl che vuole portare nel Cdm di meroledì e chiede alle opposizione di firmare una risoluzione sui fatti di Torino. Nel decreto tutela penale estesa e fermo preventivo. Il Pd va nel ... ilfoglio.it

Sicurezza, Meloni chiede unità ma l’opposizione teme la trappola x.com

In questi tre anni e mezzo il Governo Meloni ha aumentato le pene e inventato nuovi reati, nonostante ciò la sicurezza rimane tra i loro più grandi fallimenti. L'Italia oggi non è più sicura, basta parlarne con i cittadini per strada o leggere i sondaggi, è peggiorata - facebook.com facebook