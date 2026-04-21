Sicurezza in stazione Renzi FdI | Servono più controlli è necessario schierare anche la Polizia locale

Il dibattito sulla sicurezza nell’area della stazione si riaccende a Rimini, dove la Giunta ha approvato il progetto “Next Stop: Rimini Sicura”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha sottolineato la necessità di aumentare i controlli, proponendo anche il coinvolgimento della Polizia locale. La discussione si concentra sulla richiesta di interventi più incisivi per garantire maggiore sicurezza nell’area pubblica.

Il tema della sicurezza nell’area della stazione torna al centro del dibattito politico a Rimini. Dopo l’approvazione del progetto “Next Stop: Rimini Sicura” da parte della Giunta, il capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi interviene con una dura presa di posizione, chiedendo interventi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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