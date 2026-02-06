Più sicurezza e controlli | polizia locale in strada fino all' una di notte

La Polizia Locale di Vigonza rafforza i controlli fino all’una di notte. Gli agenti sono presenti sul territorio anche nelle ore notturne, aumentando i controlli sulla sicurezza stradale e urbana. La presenza più lunga mira a prevenire incidenti e a garantire maggiore tranquillità ai cittadini.

Sicurezza stradale e urbana: estesa la presenza degli agenti della Polizia Locale di Vigonza sul territorio, con più controlli e servizi nelle ore notturne. L’amministrazione comunale di Vigonza ha approvato il progetto predisposto dal comando della Polizia Locale denominato “Prevenzione e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il bilancio della polizia locale evidenzia oltre 5.

