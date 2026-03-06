In campo anche l' unità cinofila della Polizia Locale controlli interforze in zona stazione e nei locali del centro

Mercoledì a Cesena, diverse forze dell’ordine hanno svolto controlli nella zona della stazione e in alcuni locali del centro. La Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, hanno partecipato a operazioni che hanno coinvolto anche l’unità cinofila. Le attività hanno interessato vari punti del territorio per verifiche e accertamenti.

Nel corso dell'attività sono state identificate circa cinquanta persone, un denunciato. I controlli decisi in sede di Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza Controlli interforze a Cesena: al setaccio la zona della stazione e diversi locali del centro. Nella giornata di mercoledì la Polizia di Stato ha realizzato intensi controlli nel territorio cesenate con il coinvolgimento dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L'attività rientra in un progetto di controlli specifici, voluti in sede di Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado e di spaccio nelle aree più sensibili.